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Коммерсантъ FM
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Росавиация распределила субсидии между региональными аэропортами и предприятиями авиаотрасли

Росавиация сообщила об итогах распределения субсидий для региональных аэропортов и предприятий авиаотрасли РФ. Выплаты получат 22 организации из 240 подававших заявки.

По данным ведомства, речь идет о субсидиях, выделяемых в рамках реализации постановления российского правительства от 2017 года. Деньги пойдут на возмещение недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством РФ от платы за них.

Как отмечается на сайте Росавиации, субсидии получат аэропорты Екатеринбурга, Салехарда, Оренбурга, Петропавловка-Камчатского, Нижнекамска, Нового Уренгоя, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Нальчика, Норильска (фигурирует в списке дважды), Калининграда, Астрахани, Волгограда, Элисты, Кемерово и Магнитогорска.

Также субсидии получат ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» (Москва), АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск», АО «Газпромнефть-Аэро Кемерово», АО «Газпромнефть-Аэро Томск».

Наибольший размер субсидии будет выделен екатеринбургскому аэропорту Кольцово (220,3 млн руб.), петропавловскому аэропорту Елизово (121,4 млн руб.) и международному аэропорту «Нижний Новгород» (93,9 млн руб.).

Александр Кислов

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