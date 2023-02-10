В Ростовской области создадут судоходную компанию для сообщения с Крымом

Для обеспечения водных пассажирских перевозок будет создана судоходная компания «Дон», сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе прямой линии на площадке телеканала «ДОН 24».

По словам главы региона, сейчас в Таганроге строится причал, откуда пассажиры смогут по воде добраться до Ростова, Азова и Ейска. В перспективе власти региона планируют запустить также морские маршруты в Ялту Анапу и Керчь.

Как писал ранее «Ъ-Юг», водные пассажирские маршруты в Крым и на Кубань планируют запустить в 2025 году. Для этих целей Ростовская область приобретет два морских пассажирских судна «Метеор 120М».

Анастасия Назарова