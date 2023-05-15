«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, что ожидает предпринимателей в российской промышленной зоне в Египте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Льготы по налогам, таможенные преференции и доступ к рынкам более чем 70 стран — такие возможности, непривычно щедрые по санкционным временам, смогут получить резиденты российской промышленной зоны в Египте. Площадка разместилась в экономической зоне Суэцкого канала — в одном из самых масштабных с точки зрения трафика логистических узлов планеты.

Промзона предоставляет сразу несколько важных преференций для резидентов. Им не надо платить налог на имущество, есть возможность получить вычет и по налогу на прибыль. Кроме того, предприниматели освобождаются от уплаты НДС, акцизов и пошлин, если продают товар за пределы Египта. В противном случае заплатить налоги все-таки придется, но только за ввозимые комплектующие, а не конечную продукцию.

А ближайший морской порт расположен всего в 9 км от российского промышленной зоны, поясняет исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский: « Сейчас это приобретает особую актуальность, тем более на территории дружественных стран, так как сильно поменялась география международной логистики промышленных товаров. Поэтому важно, чтобы первой точкой присутствия стала площадка на Суэцком канале — это главная транспортная артерия планеты. И расположение российской промзоны в специальной экономической зоне Суэцкого канала открывает большие возможности для российского бизнеса в плане присутствия на рынках Северной Африки и Ближнего Востока. Поэтому, во-первых, это перевалочный пункт для логистики. А во-вторых, это производственная площадка, по сути, индустриальный парк в привычном для российских предпринимателей понимании. Там будет российская управляющая компания, которая будет гарантировать понятные условия ведения бизнеса и следить за соблюдением всех обязательств».

Чтобы стать резидентом российской промышленной зоны в Египте, предприниматели могут обращаться в департамент международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России. Российская промышленная зона создается благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» и сейчас вступает в практическую стадию.