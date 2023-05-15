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Коммерсантъ FM
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«Бензиновый мотор работает как генератор»

Дмитрий Гронский — о гибридной версии Voyah Free

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о своих впечатлениях от управления автомобилем.

Фото: Voyah

Фото: Voyah

Признаюсь, что электрический кроссовер Voyah Free я брал на тест с некоторой опаской. Прошлые опыты пользования электромобилями в Москве были интересными, но хлопотными: поиск зарядной станции, ожидание, когда батарея наберет достаточно заряда. А однажды в сильный дождь мне даже пришлось ехать, высунув голову в окно, потому что обогрев ветрового стекла драматично снижал запас хода.

С другой стороны, последние пару лет развивается зарядная инфраструктура, да и сами электромобили стремительно совершенствуются. К слову, по итогам первого квартала марка Voyah вошла на российском рынке в тройку лидеров премиального сегмента по части электромобилей и гибридов. То есть граждане голосуют рублем, а значит, уверенности у них больше, чем сомнений.

Мне на тест попалась как раз гибридная версия Voyah Free. Под капотом у электромобиля стоит бензиновый мотор, который не крутит колеса, а работает как генератор. Дальность пробега у модификации Long Range — 800 км. То есть до Питера можно доехать, не заезжая на заправку, а если что, искать не электрическую, а обычную бензиновую, что очень удобно, пока зарядные станции у нас встречаются не на каждом углу.Функции массажа в передних креслах, зарядка смартфонов и другие опции комфорта на заряде батареи сказываются совсем незаметно. Запас километров убывает быстрее, если интенсивно нажимать на газ. Как себе в этом откажешь, если Voyah Free стартует до «сотни» всего за 4,8 с? Но вы же и в бензиновой машине должны поглядывать на стрелку уровня топлива.

Вероятно, запас хода будет меньшим в холодное время года, но электромобиль хорошо подготовлен и к зиме. Еще до того как он был официально представлен в России, Voyah Free успешно продавался, например, в Норвегии. А эта страна отличается не только суровым климатом, но и тем, что уже не один десяток лет пробует у себя электромобили самых разных марок. Кстати, «официально представлен» — это вам не «параллельный импорт», а заводская гарантия на пять лет или 100 тыс. км пробега, что по нынешним временам тоже характеристики «запаса хода».

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