Кузница талантов

Современная ситуация на рынке труда, характеризующаяся дефицитом кадров, побуждает работодателей чаще нанимать молодежь, но проблемы несоответствия требований работодателей и умений юных соискателей сохраняются. Особенно молодым специалистам не хватает развитых надпрофессиональных навыков. Для решения этой проблемы на базе университетов президентской платформой «Россия — страна возможностей» совместно с Минобрнауки по поручению президента создаются Центры компетенций. Там студенты могут получить оценку своих гибких навыков и заняться их развитием в соответствии с рекомендациями экспертов и запросами реального рынка труда.

Стандарты высшего образования и, соответственно, образовательные программы вузов РФ в первую очередь нацелены на усвоение профессиональных знаний, умений и навыков — hard skills. Развитию же надпрофессиональных навыков уделяется недостаточно внимания. Поэтому Центр компетенций — это серьезный катализатор развития будущих специалистов, объясняет логику работы в проекте ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлия Антохина. «Задача университета — максимально подготовить своего студента к запуску успешной карьеры. Современный выпускник должен владеть не только профессией, указанной в его дипломе. Сейчас многие работодатели проводят входное тестирование для кандидатов по мягким навыкам, и велик шанс, что даже грамотный молодой специалист может не дойти до той стадии собеседования, когда получит шанс продемонстрировать свои профессиональные возможности!» — говорит она.

В Центрах компетенций специалисты сначала оценивают надпрофессиональные навыки и компетенции студентов, а затем помогают в их развитии. В основе методологии диагностики студентов лежит «конструктор компетенций»: под каждую из позиций конструктора созданы тесты, опросники и другие диагностические инструменты. «Суть тестирования заключается в оценке надпрофессиональных навыков по нескольким направлениям: анализ информации, принятие решений, ориентация на результат, навыки планирования и работы в команде, стрессоустойчивость и следование правилам. После диагностики ребята получают документ, подтверждающий уровень развития этих навыков»,— рассказывает ректор Финансового университета Станислав Прокофьев. При наличии пробелов в навыках обучающиеся могут прокачать их, прослушав онлайн-курсы (всего доступно 11 курсов), и получить подтверждение в виде цифрового сертификата.

Мнения Владимир Путин, президент РФ, о проектах АНО «Россия — страна возможностей»: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ «Нам очень хотелось — и, на мой взгляд, в целом это получилось — создать еще одну дополнительную возможность для молодых людей с тем, чтобы они могли, опираясь на свои таланты, на свои возможности, на свои стремления, на свои жизненные планы, реализовывать себя, реализовывать там, где они живут, учатся. Надо сказать, что это дает результаты». (26 марта 2021 года) Олег Николаев, глава Республики Чувашия: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ «Мы с АНО “Россия — страна возможностей” в последние годы очень активно взаимодействуем прежде всего в плане максимального использования тех ресурсов, наработок, компетенций, которые уже есть и определенным образом сконцентрированы на платформе. В рамках взаимодействия мы стараемся себя позиционировать и реализовывать как надежного партнера. Я искренне приветствую создание Центра компетенций на площадке Чувашского госуниверситета, который стал 54-м по счету в России. Для нас это имеет колоссальное значение, потому что мы примерно аналогичные подходы уже начали реализовывать для подрастающего поколения, школьников шестых-восьмых классов, и активно эту работу ведем как с ЧГУ, так и другими вузами Чувашской Республики, учреждениями профессионального образования, работодателями. В рамках того массива данных, который накоплен на платформе, имеем возможность получать очень быстро агрегированные результаты по тем или иным направлениям, сравнивать их. Желаю всем нам успехов, никогда не останавливаться, смело двигаться вперед и использовать все открывающиеся возможности». (23 августа 2022 года) Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ «Действия министерства заданы подобным пониманием высшего образования. Содержание подготовки должно быть таким, чтобы момент перехода из вуза на работу позволял выпускнику уверенно чувствовать себя. Для этих задач задействованы все инструменты государственной поддержки: от молодежных лабораторий, инженерных школ, платформы университетского технологического предпринимательства до большой федеральной программы “Приоритет 2030”. Также успешно работают Центры компетенций, где ребята могут пройти тестирование по оценке своих лидерских и управленческих навыков». (28 октября 2022 года)

Обучение происходит по индивидуальной траектории. «Наш первокурсник после тестирования узнает о том, что ему нужно поработать над стрессоустойчивостью и лидерством — он сможет пройти дополнительное обучение, посещать мероприятия Центра компетенций и совместно с сотрудниками по индивидуальному треку развивать именно эти навыки»,— приводит пример ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский.

На основе результатов тестирования и по мере прохождения траектории в Центре формируется профиль студента, который появляется в специальной базе для работодателей. В результате студенты в процессе обучения получают доступ к вакансиям и стажировкам. За время существования проекта диагностику по всем базовым компетенциям прошли уже более 230 тыс. студентов по всей стране. Всего же в России создано 84 Центра компетенций в 46 регионах — в каждом из федеральных округов.

В зависимости от особенностей и задач университетов действует шесть типов Центров компетенций. Отраслевые помогают обеспечить кадрами отдельные отрасли — так, на базе Московского государственного университета пищевых производств открыт Центр компетенций для пищевой промышленности. Региональные и макрорегиональные должны эффективно насыщать кадрами региональных работодателей—партнеров вуза, помогая на местах улучшать качество человеческого капитала и способствовать развитию специалистов внутри региона. Сетевые Центры разворачиваются на базе вузов с широкой сетью филиалов в регионах (РАНХиГС). Также создаются научно-исследовательские центры компетенций (РНИМУ им. Н. И. Пирогова), корпоративные (ключевой работодатель Центра компетенций на базе СПбПУ — ПАО «Газпром»), а также центры компетенций в сфере молодежного предпринимательства.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ — Центры компетенций — в чем их смысл и цель? — Центры компетенций выросли из необходимости системного подхода к оценке и развитию надпрофессиональных компетенций в вузах и колледжах. Платформа «Россия — страна возможностей» охватила олимпиадами и проектами значительную аудиторию страны, но именно в соревновательный формат с элементами соперничества, строгим конкурсным отбором готовы включаться не все. — Почему именно надпрофессиональные компетенции? — Мы часто слышали, что выпускники университетов не соответствуют запросам рынка. Оказалось, что с профессиональными компетенциями все хорошо, а вот надпрофессиональные навыки, иначе говоря, универсальные или soft skills, у выпускников западают. Для эффективного движения по социальным и карьерным траекториям требуется именно их сплав. — Как выбирали приоритетные компетенции и как вы их развиваете? — Мы провели опрос среди работодателей и определили 11 базовых компетенций, которые они считают наиболее важными для молодых людей для начала и развития карьеры. Под них мы сформировали набор инструментов, которые внедрили в Центры компетенций в университетах. Все студенты этих вузов, а их уже больше 185, проходят оценку на нашей платформе и получают подробные рекомендации по прокачке компетенций. Совместно с университетами мы разрабатываем и внедряем отдельные образовательные программы, корректируя и дополняя процессы внеучебной деятельности, в рамках которой чаще всего и происходит развитие надпрофессиональных компетенций. — Какие результаты уже есть? — Мы построили систему взаимодействия работодатель—университет—студент, где компетенции студента становятся доступными для работодателя. К его диплому или оценкам теперь прикладывается «паспорт компетенций». — Что ждет Центры компетенций дальше? — Мы продвигаем культуру осознанного саморазвития студентов, помогаем университетам меняться. Проект «Центры компетенций» позволяет построить правильный путь развития для буквально каждого участника, что позволит получить не только наиболее подходящую работу, но и стать лучшей версией себя.

Ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко считает, что благодаря работе Центров деловые и управленческие компетенции стали частью обязательных требований к выпускникам университета, что привело к соответствующей модернизации образовательных программ. «Результаты оценки надпрофессиональных компетенций студентов используются и в образовательном процессе, и во внеучебной работе со студентами: при входной оценке первокурсников, при формировании индивидуальных образовательных траекторий, при создании студенческих проектных команд, формировании студенческого актива и кадрового резерва университета, в карьерном консультировании и трудоустройстве студентов»,— рассказывает он.

Сами студенты приходят в Центр компетенций с запросами — как карьерного развития, так и личностного. Студент Московского энергетического университета Егор Кутарев вспоминает, что с первого курса хотел пойти работать или стажироваться, но тогда ему не хватало компетенций, нужных работодателю. «Хотя я открытый и легкий на подъем, мне было трудно взаимодействовать с людьми. Центр компетенций помог с этой проблемой: моя самоценность возросла в разы. Благодаря знаниям, полученным во время участия в проекте, и компетенциям, которые я усовершенствовал в себе, я устроился на работу в крупную компанию»,— рассказывает он. Студентка НГУЭУ Мария Шадрина делится, что Центр компетенций помог ей в познании себя и построении собственной траектории развития. Также Центр помог ей влиться во внеучебные мероприятия, найти большое количество друзей и знакомых.

Диана Галиева