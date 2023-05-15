Бизнесмены Фуглаевы хотят продать мэрии Белгорода землю под мемориал за 83 млн рублей

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в ходе планерки в облправительстве поручил мэрии и прокуратуре в течение двух недель разобраться в истории получения местными бизнесменами Фуглаевыми прав на землю, на которой должен быть возведен мемориальный комплекс. Об этом сообщили в городской администрации.

На участке планируется создать мемориал в память о жертвах трагедии на Камышитовом заводе 5 февраля 1942 года: тогда немецкие оккупанты расстреляли и сожгли в сараях завода порядка 2 тыс. белгородцев. По словам мэра Валентина Демидова, проект мемориала уже разработан, но участки находятся в руках семьи известной в регионе семьи Фуглаевых.

Один участок в равных долях принадлежит Ивану и Людмиле Фуглаевым, второй — компании «Паритет», учредителями которой также являются господа Фуглаевы. Владельцы готовы продать городу землю за 83 млн руб., рассказал мэр Валентин Демидов.

«За кого воевали родственники этих "замечательных" людей? На какой стороне? Наживаться на памяти никто не позволит. Тем более от жителей области огромный запрос на приведение в порядок этого места»,— заявил Вячеслав Гладков.

Трагедия на Камышитовом заводе произошла в 1942 году у села Михайловка Белгородского района. Сейчас это район Пески Белгорода. Уничтожение белгородцев на Камышитовом заводе вошло в состав доказательной базы прокуратуры по иску о признании геноцидом действий немецких оккупантов в регионе в 1941-1942 годах.

Чем известны члены семьи Фуглаевых — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин