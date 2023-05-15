Построенный в Воткинске морг планируют ввести в эксплуатацию в августе

Морг, строительство которого ведется в Воткинске, планируют ввести в эксплуатацию в августе, сообщила во «ВКонтакте» и. о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова. Строительство объекта началось на пике подъема цен на строительные материалы, что вызвало ряд сложностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам госпожи Якимовой, в рамках рабочего совещания с министром строительства и ЖКХ региона Ришатом Ибрагимовым и генеральным подрядчиком состоялось обсуждение дальнейших планов, а также пожеланий руководителей.

Напомним, ранее на встрече с журналистами вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук рассказала, что первый в Удмуртии модульный морг появится в Воткинске в 2023 году. Несколько моргов также планировали построить в 2024 году, однако их количество будет зависеть от того, какие они будут — модульные или капитальные строения. В настоящее время утвержденной программы на 2024 год нет.