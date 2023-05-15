Построенный в Воткинске морг планируют ввести в эксплуатацию в августе

Морг, строительство которого ведется в Воткинске, планируют ввести в эксплуатацию в августе, сообщила во «ВКонтакте» и. о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова. Строительство объекта началось на пике подъема цен на строительные материалы, что вызвало ряд сложностей.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По словам госпожи Якимовой, в рамках рабочего совещания с министром строительства и ЖКХ региона Ришатом Ибрагимовым и генеральным подрядчиком состоялось обсуждение дальнейших планов, а также пожеланий руководителей.
Напомним, ранее на встрече с журналистами вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук рассказала, что первый в Удмуртии модульный морг появится в Воткинске в 2023 году. Несколько моргов также планировали построить в 2024 году, однако их количество будет зависеть от того, какие они будут — модульные или капитальные строения. В настоящее время утвержденной программы на 2024 год нет.