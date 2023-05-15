Республиканский парламент рассмотрит законопроект о господдержке тувинского языка

Верховный хурал Республики Тыва рассмотрит в первом чтении проект закона «О мерах государственной поддержки тувинского языка как государственного языка Республики Тыва». Вопрос внесен в повестку дня сессии регионального парламента, назначенной на 17 мая.

Законопроект разработан комитетом верховного хурала по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Его целями указаны сохранение, изучение, развитие и поддержка тувинского языка.

Документ содержит перечень мер государственной поддержки в этой сфере. В их числе совершенствование системы образования и подготовки профильных специалистов, создание желающим условий для овладения тувинским языком, содействие в увеличении объема теле- и радиовещания на тувинском языке и т. д.

Законопроект также предполагает создание стратегии господдержки тувинского языка. Такой документ, рассчитанный на 2024-2033 годы, уже создается специалистами Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований (ТИГПИ) при правительстве региона. «В ходе обсуждения проекта (стратегии.– «Ъ») дискуссию среди участников совещания вызвала проблема использования тувинского языка в системе образования региона. По мнению главы (Тувы Владислава Ховалыга.– «Ъ»), в условиях существующих реалий, когда дети с самого раннего возраста погружены в русскоязычный контент интернет-пространства, это направление объективно можно считать ключевым»,– сообщала в апреле этого года пресс-служба республиканского правительства по итогам обсуждения стратегии на заседании в ТИГПИ.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в Туве за последнее время 104 сумонам (административно-территориальным единицам) вернули исконные названия.

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Валерий Лавский