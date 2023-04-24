На Кубани отменили проверку систем оповещения

В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, которая должна была пройти 26 апреля. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

«По официальной информации МЧС России по Краснодарскому краю, проведение комплексной проверки системы оповещения населения в апреле 2023 года переносится»,— отметили в оперштабе.

Причины отмены проверки не называются. О новых сроках ее проведения сообщат дополнительно.

В Анапе, Геленджике и Новороссийске 26 апреля должна была пройти плановая комплексная проверка систем оповещения. Сирены должны были сработать в 10:40.

Татьяна Ручкина

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