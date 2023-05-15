Finexpertiza: в 2022 году число случаев высокого загрязнения воздуха в России снизилось в два раза

По итогам 2022 года количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в России снизилось в два раза по сравнению с 2021 годом. За год зафиксировали около 209 подобных инцидентов, треть из них пришлась на Самарскую область. Об этом сообщила пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza со ссылкой на свое исследование на основе данных Росгидромета.

Всего за год выявили 201 случай высокого и восемь случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха. За год число случаев экстремально высокого загрязнения воздуха уменьшилось почти в пять раз, с 37 до восьми, высокого — почти в два раза, с 386 до 201. Больше всего таких инцидентов зафиксировали в первом квартале 2022 года, во втором квартале их практически не было.

Основными веществами-загрязнителями были бензпирен и сероводород. Также были случаи загрязнения взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, свинцом, диоксидом азота.

Больше всего таких случаев выявили в Самарской области — там за год произошло 60 инцидентов. На втором месте находится Иркутская область (46 случаев), на третьем — Оренбургская (20). Сокращение инцидентов произошло благодаря снижению выбросов в Норильске.

О контроле выбросов российскими компаниями — в материале «Ъ» «Кошелек или квота».

Олеся Павленко