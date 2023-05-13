Украина наложила санкции на компании уральского дизайнера Шишкина

На компании уральского дизайнера, создателя бренда Putin Team Дмитрия Шишкина наложили украинские санкции. Так, санкции были наложены на «Юниформ ателье», «МТМ ателье» и «Биспоук ателье» и других.

Также санкции были введены в отношении «Полипластик Уралсиб», «Октябрь» (Каменск-Уральский), «Биспоук ателье», «МТМ ателье», «Юниформ ателье», «Праведа», «Президент» (Екатеринбург) и «Тирус-ИТ» (Верхняя Салда) и других.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против предприятий «Уралкабель», «Микроакустика» и «Большие системы».

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