В результате обстрела ВСУ Курской области зафиксировано более 20 прилетов, без электричества три деревни

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром 22 апреля со стороны Украины был обстрелян Рыльский район. Зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет.

Как уточнил глава региона, в результате атаки ВСУ оказались повреждены сети электроснабжения. Без электроэнергии остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка. «Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно»,- написал в своем телеграм-канале губернатор.

О том, что происходило в макрорегионе в результате спецоперации 21 апреля, смотрите в подборке «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий