Площадь лесных пожаров в Свердловской области снизилась до 13,6 тыс. гектаров

В Свердловской области, по данным на утро 15 мая, действуют 23 лесных пожара на площади 13,6 тыс. га., сообщили в ФКУ «Авиалесоохрана». Это почти на 5 га. меньше, чем сутками ранее, и в 7 раз меньше, чем неделю назад, когда площадь возгораний достигала 100 тыс. га.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что накануне спасателям удалось потушить 10 пожаров. Локализованы и не распространяются 12 пожаров на площади 10,1 тыс. га, в том числе на площади 4 тыс. га в Ирбитском районе и 5,3 тыс. га в Пышминском городском округе.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что пожары в лесах специально устраивают диверсанты. По его словам, возгорания происходят по вине людей, но не намеренно, а из-за банальных бытовых ситуаций или неосторожного обращения с огнем.

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