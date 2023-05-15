В Туапсинском районе водитель «Жигули» погиб после столкновения с отбойником

В Туапсинском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель «Жигули» после наезда на дорожное ограждение. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 14 мая в 23:45 на 58-м км автодороги Джубга — Сочи. Водитель «ВАЗ 2107» на левом закруглении дороги наехал на металлический отбойник справа по ходу движения. Мужчина погиб на месте. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Вечером 14 мая произошло еще одно ДТП на автотрассе Новороссийск — Керчь. Автомобиль «ВАЗ-21099» въехал в дерево. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Татьяна Ручкина

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