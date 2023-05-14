Четыре человека пострадали в аварии на автотрассе «Новороссийск — Керчь», врезавшись на авто в дерево

В результате аварии на автотрассе Новороссийск — Керчь, при которой автомобиль «ВАЗ-21099» въехал в дерево, пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

По предварительным данным, ДТП произошло 14 мая около 15:00. По данным ведомства, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием. Среди пострадавших две девушки 2006 года рождения.

Травмированных пассажиров и водителя доставили в больницу Новороссийска. Сообщается, что стаж водителя авто составляет менее месяца.

Анастасия Донскова

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