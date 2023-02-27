Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области ушел в отставку

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев покинул свой пост. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале. Сегодня у него последний рабочий день в должности руководителя ведомства.

«Принял решение о своем уходе с должности заместителя председателя правительства Омской области, министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов! Не бойтесь ошибаться и все получится!», - написал он. В региональном правительстве Антон Заев проработал почти пять лет – с июля 2018 года.

Новый руководитель на пост министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области будет представлен в ближайшее время, заявил на заседании регионального кабмина губернатор Александр Бурков.

В декабре прошлого года губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку руководителей министерства строительства — главу ведомства Михаила Губина и его первого заместителя Евгения Нестерова. Причиной такого решения Александр Бурков назвал невыполнение подчиненными поставленных им задач и отсутствие «оптимистических прогнозов» в отрасли.

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Лолита Белова