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Коммерсантъ FM
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«Вызов» возглавил российский кинопрокат в четвертый уикенд подряд

Фильм «Вызов» стал лидером кинопроката в России и СНГ в четвертый уикенд подряд. Со дня премьеры он собрал 1,48 млрд руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 11–14 мая:

  • «Вызов» — 118 млн руб. (всего — 1,48 млрд руб.);
  • «Стражи галактики. Часть 3» (без РФ и Белоруссии) — 42 млн руб. (172 млн руб.);
  • «14+: Продолжение» — 33 млн руб.;
  • «Мама мафия» — 21 млн руб.;
  • «Яга и книга заклинаний» — 20 млн руб. (176 млн руб.).

Общая выручка кинотеатров в уикенд составила 345–350 млн руб. Это почти в два раза больше, чем год назад. По сравнению с прошлой неделей спад составил 11–13%.

О фильме «Вызов» — в материале «Ъ» «Космические куплеты».

Леонид Уварчев

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