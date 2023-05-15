«Вызов» возглавил российский кинопрокат в четвертый уикенд подряд

Фильм «Вызов» стал лидером кинопроката в России и СНГ в четвертый уикенд подряд. Со дня премьеры он собрал 1,48 млрд руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 11–14 мая:

«Вызов» — 118 млн руб. (всего — 1,48 млрд руб.);

«Стражи галактики. Часть 3» (без РФ и Белоруссии) — 42 млн руб. (172 млн руб.);

«14+: Продолжение» — 33 млн руб.;

«Мама мафия» — 21 млн руб.;

«Яга и книга заклинаний» — 20 млн руб. (176 млн руб.).

Общая выручка кинотеатров в уикенд составила 345–350 млн руб. Это почти в два раза больше, чем год назад. По сравнению с прошлой неделей спад составил 11–13%.

О фильме «Вызов» — в материале «Ъ» «Космические куплеты».

Леонид Уварчев