Омская прокуратура не смогла оспорить отсрочку от мобилизации сотрудникам 12 предприятий

В Омской области суд рассмотрел жалобу прокуратуры на отсрочку, предоставленную в период мобилизации, сотрудникам 12 региональных предприятий. Надзорное ведомство требовало признать незаконной предоставленную работникам бронь. «Административный истец полагал, что предоставление отсрочки не соответствует положениям действующего законодательства, поскольку организации не принимали участие в гособоронзаказе»,– сообщает омский облсуд.

Ответчиками выступали призывные комиссии Омска и Омской области, а также ФКУ «Военный комиссариат Омской области». В числе 12-ти предприятий, привлеченных в дело в качестве третьих лиц: АО АКБ «Новикомбанк», АО «Омский каучук», ООО «Газпромнефть — каталитические системы», «Газпромнефть-снабжение», ООО «Автоматика-сервис», ООО «Арена», ООО «Газпромнефть-графитек», ООО «Нефтехимремонт», ООО «Омский завод трубной изоляции», ООО «Полипластик ЗапСИБ», ООО «Арена-инжиниринг» и ООО «Ремонтно-механический завод „ГПЗ-ОНПЗ“». О каком количестве сотрудников этих предприятий, получивших отсрочку от мобилизации, идет речь, не уточняется.

В феврале в требовании прокуратуры судом было отказано. Однако ведомство оспорило это решение. «Исследовав материалы дела, судебная коллегия по административным делам Омского областного суда, не нашла оснований для отмены судебного акта, вынесенного районным судом»,– сообщили в облсуде.

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Оксана Павлова