Посол Белоруссии: Москва готова снять ограничения в торговле с Минском

Белоруссия в ближайшее время передаст России список товаров, по которым сохраняются ограничения, сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой. По его словам, Москва заявила о готовности снять эти ограничения.

«Они (ограничения.— "Ъ") имеют либо локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства. Российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время снять, если они есть»,— сказал господин Крутой телеканалу «Беларусь 1».

По словам посла, для Минска критически важным сегментом является машиностроение. Белоруссия хочет сохранить «хотя бы доли наших предприятий по поставкам в России». Господин Крутой отметил, что в РФ реализуется «ряд мощных федеральных программ по обновлению автопарка в сфере электротранспорта и в сфере классических автобусов».

О товарообороте РФ и Белоруссии на фоне конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Россия и Белоруссия пришли к балансу».

Леонид Уварчев