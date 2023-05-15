«Урал»—«Оренбург» 2:1
Юшин, 62; Капленко, 89 (автогол) — Обухов, 83.
«Химки»—«Спартак» 1:1
Мирзов, 23 — Соболев, 56. Удаление: Денисов («Спартак»), 45+2 (2 ж. к.).
«Зенит»—«Краснодар» 2:2
Малком, 15; Кассьерра, 90+7 — Баньяц, 51; Ионов, 58.
ЦСКА—«Торпедо» 3:0
Чалов, 5, 90+1 (пен.); Обляков, 38. Удаление: Самсонов («Торпедо»), 90+2 (2 ж. к.).
«Крылья Советов»—«Локомотив» 1:1
Цыпченко, 40 — Изидор, 48.
«Динамо»—«Ахмат» 0:3
Гбамбле, 43; Конате, 57; Ильин, 71.
«Сочи»—«Ростов» 1:0
Шипунов, 89.
«Факел»—«Пари Нижний Новгород» 1:0
Акбашев, 67 (пен.). Удаление: Марков («Факел»), 74 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 20 5 2 70:17 65
2. ЦСКА 16 6 5 51:24 54
3. «Ростов» 14 8 5 44:35 50
4. «Спартак» 14 8 5 58:36 50
5. «Ахмат» 14 4 9 44:34 46
6 «Краснодар» 12 7 8 57:44 43
7. «Динамо» 12 6 9 44:38 42
8. «Оренбург» 12 3 12 50:52 39
9. «Сочи» 11 4 12 36:48 37
10. «Локомотив» 10 6 11 46:43 36
11. «Урал» 8 6 13 29:42 30
12. «Факел» 5 12 10 34:45 27
13. «Крылья Советов» 6 8 13 27:43 26
14. «Нижний Новгород» 6 5 16 27:50 23
15. «Химки» 4 6 17 25:59 18
16. «Торпедо» 3 4 20 20:52 13