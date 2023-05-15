«Урал»—«Оренбург» 2:1

Юшин, 62; Капленко, 89 (автогол) — Обухов, 83.

«Химки»—«Спартак» 1:1

Мирзов, 23 — Соболев, 56. Удаление: Денисов («Спартак»), 45+2 (2 ж. к.).

«Зенит»—«Краснодар» 2:2

Малком, 15; Кассьерра, 90+7 — Баньяц, 51; Ионов, 58.

ЦСКА—«Торпедо» 3:0

Чалов, 5, 90+1 (пен.); Обляков, 38. Удаление: Самсонов («Торпедо»), 90+2 (2 ж. к.).

«Крылья Советов»—«Локомотив» 1:1

Цыпченко, 40 — Изидор, 48.

«Динамо»—«Ахмат» 0:3

Гбамбле, 43; Конате, 57; Ильин, 71.

«Сочи»—«Ростов» 1:0

Шипунов, 89.

«Факел»—«Пари Нижний Новгород» 1:0

Акбашев, 67 (пен.). Удаление: Марков («Факел»), 74 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 20 5 2 70:17 65

2. ЦСКА 16 6 5 51:24 54

3. «Ростов» 14 8 5 44:35 50

4. «Спартак» 14 8 5 58:36 50

5. «Ахмат» 14 4 9 44:34 46

6 «Краснодар» 12 7 8 57:44 43

7. «Динамо» 12 6 9 44:38 42

8. «Оренбург» 12 3 12 50:52 39

9. «Сочи» 11 4 12 36:48 37

10. «Локомотив» 10 6 11 46:43 36

11. «Урал» 8 6 13 29:42 30

12. «Факел» 5 12 10 34:45 27

13. «Крылья Советов» 6 8 13 27:43 26

14. «Нижний Новгород» 6 5 16 27:50 23

15. «Химки» 4 6 17 25:59 18

16. «Торпедо» 3 4 20 20:52 13