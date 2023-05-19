Роман Мокров: «Я никак не отличаюсь от них»

Фото: из личного архива Романа Мокрова
- О свадебной фотографии
Это часть моей идентичности. Когда я в 2006 году начал ходить на свадьбы как свадебный фотограф, я думал, что то, что я вижу,— это просто золото. Это душа народа — по-другому такое вообще никак не увидеть. Свадьба — это магия: для большинства людей это определенные заклинания, которые даруют плодородие и семейное благополучие, это магические ритуалы, которые обязательно надо соблюсти. Сейчас все изменилось, все стало очень красиво и более фальшиво: нет ни ковров на стенах, ни конкурсов — одна говорильня, все в одинаковых платьях, люди наелись, поднакопили денег, и пришел американо-европейский стиль. Лимузинов уже нет! То есть они есть, но это больше не транспортные средства, им не выдают ПТС: наш лимузин — это же обычная распиленная машина, увеличенная, чтобы влезало человек тридцать, самоделка, это не те лимузины, которые были в американских фильмах. Последние лимузины доезжают свое — и их больше не будет.
- О контакте с людьми в кадре
Дело не в том, что я по диплому психолог — просто я плоть от плоти, я отсюда. Если бы я был как в колониальном музее, смотрел на людей как на жучков, это бы чувствовалось мгновенно. Я никак не отличаюсь от них и искренне всем интересуюсь. У меня нет желания посмеяться над ними или осудить их. Если я ироничен и шутлив, так это потому, что я и над собой могу точно так же посмеяться.
- О «Немоскве»
Это не географическая, а ментальная территория. В Москве меня ничто не трогает — ни благоустройство, ни что-либо еще, не за что зацепиться и что-то придумать. Мы сейчас из Электроуглей переехали поближе к МКАДу, в новые дома: там все гладенько, тротуарчики, детям хорошо, я понимаю, что мой ребенок, если поскользнется, не упадет на битые стекла, и это радует. Но глазу моему зацепиться не за что.