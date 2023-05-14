Губернатор назвал решенной проблему нехватки водителей автобусов в Рыбинске

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о решении проблемы с нехваткой водителей автобусов в Рыбинске и Рыбинском районе. Об этом глава региона сказал в эфире ГТРК «Ярославия»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с конца апреля АО «Ярославское АТП» стало перевозчиком на маршрутах в Рыбинске. Столкнувшись с нехваткой транспорта и водителей, в Рыбинск стали переводить автобусы и водителей АО «ПАТП-1» города Ярославля.

Михаил Евраев признал, что проблема в Рыбинске была. И объявил, что она решена.

«Мы решили. Нашли водителей. Многие водители при пересменке, когда проходит смена предприятий, решили просто отдохнуть между майскими праздниками. И только потом выйти на работу. Возник дефицит водителей. Сейчас в Рыбинске эта проблема решена. Ситуация нормализована, и рассчитываю, что в будущем у нас такого уже не повториться»,— сказал Михаил Евраев

Губернатор отметил, что дополнительное внимание сейчас уделяется обучению новых водителей. «Чтобы было много курсов по обучению водителей, чтобы мы не попадали в такие ситуации»,— добавил Михаил Евраев.

Андрей Иванов