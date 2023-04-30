Автобусы ярославского «ПАТП-1» начали работать в Рыбинске

Два контракта на автобусные перевозки в Рыбинске и Рыбинском районе будут исполняться без проведения конкурсов. Об этом сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусы «ПАТП-1»

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Автобусы «ПАТП-1»

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Открытые конкурсы были организованы ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», но на два лота общей стоимостью в 27,2 млн руб. перевозчики не заявились.

«В связи с тем, что на два лота не было подано ни одной заявки и в целях бесперебойного транспортного обслуживания перевозки пассажиров по социально-значимым маршрутам Рыбинского района ГКУ «Организатор перевозок ЯО» совместно с АО «Ярославское АТП» (далее - Общество) было принято решение обеспечить транспортное обслуживание данных направлений силами Общества»,— пояснили в департаменте транспорта Ярославской области.

Речь идет о маршрутах № 101,104,104К,115,150,152,158,160,179 и 180. Указанные 10 маршрутов соединяли Рыбинск с населенными пунктами Рыбинского района, а также с левым берегом Тутаева. В департаменте транспорта отметили, что новый перевозчик «Ярославское АТП» будет привлекать на линию в Рыбинске водителей и автобусы другого акционерного общества — «ПАТП-1» города Ярославля.

«В настоящее время часть автобусов из АО «ПАТП-1 г. Ярославля» уже передислоцирована в Рыбинский филиал. Также планируется перевод части водителей и автобусов в Рыбинский филиал из филиала в г. Ярославле. Общество активно ведет поиски водителей в г. Рыбинске и на популярных ресурсах по поиску работы»,— говорят в департаменте транспорта.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с 19 апреля АО «Ярославское АТП» и АО «ПАТП-1» города Ярославля возглавляет один директор — Денис Пырлог. При этом «ПАТП-1» в 2023 году не выигрывало контракты на перевозку пассажиров ни в Ярославле, ни на пригородных маршрутах Рыбинска и других городов региона.

Андрей Иванов