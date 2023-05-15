Обострение профицита

Профицит бюджета государственного фонда «Круг добра» по итогам 2023 года может составить несколько десятков миллиардов рублей, даже несмотря на отставание прироста высоких зарплат, из дополнительного налога на которые финансируется фонд, от показателя для рынка труда РФ в целом. По итогам 2022 года, следует из отчета фонда, его расходы составили только треть (61,5 млрд руб.) суммы поступлений из федерального бюджета и переходящих остатков (в совокупности — 192,6 млрд руб.). Впрочем, необходимость наличия большого профицита, по мнению экспертов, обусловлена спецификой работы фонда — постоянным расширением числа подопечных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По итогам 2022 года расходы фонда «Круг добра» составили только треть от его доходов, следует из годового отчета. В конце прошлой недели его представил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко. Напомним, государственный фонд «Круг добра» был учрежден указом президента в 2020 году — основным источником его финансирования являются поступления от повышенного НДФЛ на зарплаты свыше 5 млн руб. в год (2%). Сейчас фонд оказывает помощь пациентам с 71 орфанной патологией, закупая для них препараты, медизделия и оплачивая медицинскую помощь.

В 2022 году фонд получил от федерального бюджета 148,5 млрд руб. При этом, поскольку в 2021 году сумма сборов повышенного НДФЛ превысила прогноз (фонд получил 75 млрд руб.), 44 млрд руб. были перенесены в бюджет 2022 года — в результате его размер составил 192,6 млрд руб. Объем расходов фонда оказался значительно ниже — 61,5 млрд руб., хотя этот показатель и вырос по сравнению с показателем 2021 года почти в два раза. Наибольшая статья расходов фонда ожидаемо пришлась на закупку зарегистрированных препаратов подведомственным учреждением Минздрава — 40,2 млрд руб. На втором месте — препараты, которые фонд закупает самостоятельно, включая незарегистрированные (20,6 млрд руб.), на третьем — расходы на медизделия (383,7 млн руб.). Перечни закупок, утвержденные попечительским советом фонда, по итогам 2022 года включали 52 наименования дорогостоящих препаратов и 7 видов медизделий. Стоимость лекарств, закупленных фондом в 2022 году, варьировалась от 1 тыс. до 100 млн руб. за упаковку. Административные расходы фонда составили 175,9 млн руб.— большую часть (130,7 млн руб.) составили зарплаты сотрудников.

По итогам 2023 года профицит бюджета фонда, скорее всего, продолжит расти. Так, помимо суммы остатков средств государственного гранта по итогам 2022 года (131,2 млрд руб.) в этом году фонд, как прогнозируется федеральным бюджетом, получит еще 144,7 млрд руб. поступлений от уплаты повышенного НДФЛ. В результате к концу года доходы фонда окажутся сопоставимыми с расходами федерального и региональных бюджетов на все программы льготного лекарственного обеспечения — в 2022 году, по оценке аналитической компании DSM Group, они составили 303 млрд руб.

Расходы фонда, очевидно, также превзойдут показатели прошлых лет — с начала этого года фонд уже потратил 76,1 млрд руб.— из-за постоянного расширения перечня групп пациентов, которые могут получить доступ к его финансированию. Так, в конце 2022 года Госдума одобрила поправки, согласно которым фонд будет обеспечивать препаратами подопечных программы «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН) до 18-летнего возраста (около 15 тыс. человек), будущие расходы оценивались примерно в 20 млрд руб. в год (подробнее см. “Ъ” от 30 октября 2022 года). Кроме того, фонду поручено также начать закупать препараты для детей из «Перечня-24» — списка орфанных заболеваний, терапию которых сейчас обеспечивают регионы. Расходы фонда также вырастут в связи со стартом в РФ с начала года государственной программы неонатального скрининга, которая позволяет выявлять у младенцев ряд заболеваний, часть из которых входит в перечни фонда. Как отметил в ходе пресс-конференции Александр Ткаченко, специалисты выявили уже 30 детей со спинальной мышечной атрофией, 13 из них был назначен препарат «Золгенсма» — это означает, в частности, что численность таких подопечных фонда только за несколько месяцев выросла почти на четверть (за время работы фонда этот препарат назначили 157 детям, расходы составили 16 млрд руб.).

В то же время есть вероятность, что и доходы фонда окажутся выше ожидаемого. Как говорит эксперт ЦМАКП Игорь Поляков, по итогам 2023 года зарплаты квалифицированных специалистов, с которых уплачивается повышенный НДФЛ, хотя и могут расти медленнее, чем на рынке труда в среднем, тем не менее увеличатся на 8–9% в номинальном выражении. «Речь идет об отчислениях с зарплат 200–300 тыс. человек, занятых в основном в газо- и нефтедобывающих отраслях, банковском секторе и обрабатывающей промышленности»,— отмечает он. Как говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, хотя ситуация профицита каких-либо средств для системы здравоохранения РФ удивительна, очевидно, что в силу специфики работы фонда (обеспечения пациентов инновационными препаратами) и постоянного расширения состава подопечных резерв в его бюджете необходим. В то же время, по его словам, при постоянном приросте объемов средств фонду придется оптимизировать свою работу — например, отказаться от практики утверждения каждой заявки на обеспечение пациента всем составом экспертного совета.

Анастасия Мануйлова