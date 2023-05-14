Сербы выдали властям 13,5 тыс. единиц оружия

Власти Сербии провели сегодня выставку тех 13,5 тыс. единиц оружия и боеприпасов, которые сдали граждане страны с начала мая в рамках амнистии, сообщает Associated Press. Амнистия была объявлена правительством сроком на один месяц после двух случаев стрельбы в начале мая, жертвами которых стали 17 человек, а ранения получил 21 человек.

Выставка оружия и боеприпасов проходит в городе Смедерево, в 50 км от Белграда. По словам президента Сербии Александра Вучича, который пообещал «разоружить страну», почти половина сданного населением оружия была законно оформлена, на него имелось разрешение. Тем не менее владельцы предпочли его сдать. По решению сербских властей, собранное оружие (среди которого есть и гранатометы) будет отправлено сначала на оружейные заводы, а затем, возможно, передано вооруженным силам страны. Амнистия завершается 8 июня. После этого на владельцев оружия, не имеющих лицензии, будут накладываться штрафы. Как отмечает AP, Сербия входит в число европейских стран с самым большим количеством единиц огнестрельного оружия на душу населения. Значительная часть этого оружия осталась с 1990-х годов, когда на Балканах шли боевые действия.

Алена Миклашевская