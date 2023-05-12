«Ласточка» выполнила тестовую поездку из Сочи в Абхазию

Поезд «Ласточка» совершил тестовую поездку из Сочи в Гагру. Об этом сообщила пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога» Фото: пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога»

О запуске поезда руководство предприятия и ОАО «РЖД» договорились в рамках рабочей встречи в Москве в 2023 году. В тестовой поездке участвовали представители компаний, чтобы оценить готовность к полноценному запуску поезда по этому маршруту.

Гендиректор абхазской железной дороги Арсоуа Читанава отметил, что российская сторона положительно оценила тестовый проезд. Было выявлено несколько проблем, но компания готова их устранить.

«Конечно, не стоит говорить, что “Ласточка” начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год. Будем продолжать переговоры с нашими коллегами из ОАО "РЖД". В любом случае, это день войдет в историю нашей страны»,— отметил Арсоуа Читанава.

Татьяна Ручкина

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