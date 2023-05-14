Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Московский полумарафон

Кадры со спортивного мероприятия

14 мая прошел традиционный Московский полумарафон. Участники пробежали дистанцию в 21,1 км.

Предыдущая фотография
Маршрут полумарафона проходил по набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской

Маршрут полумарафона проходил по набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники забега

Участники забега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стартово-финишный городок полумарафона находился на территории комплекса «Лужники»

Стартово-финишный городок полумарафона находился на территории комплекса «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники забега

Участники забега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Набережные и улицы, по которым проходил марафон, были перекрыты

Набережные и улицы, по которым проходил марафон, были перекрыты

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники забега

Участники забега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Зрители с плакатами поддерживают участников забега

Зрители с плакатами поддерживают участников забега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В забеге приняли участие 13634 человека

В забеге приняли участие 13634 человека

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среднее время прохождения дистанции составило 1 час 54 минуты и 22 секунды у мужчин и 2 часа 9 минут и 20 секунд — у женщин

Среднее время прохождения дистанции составило 1 час 54 минуты и 22 секунды у мужчин и 2 часа 9 минут и 20 секунд — у женщин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Самым молодым участникам забега как у мужчин, так и у женщин было 18 лет

Самым молодым участникам забега как у мужчин, так и у женщин было 18 лет

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Самыми возрастными участниками полумарафона стали 81-летний Виктор Черныш и 71-летняя Надежда Тарасова

Самыми возрастными участниками полумарафона стали 81-летний Виктор Черныш и 71-летняя Надежда Тарасова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники забега на Кремлевской набережной

Участники забега на Кремлевской набережной

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среди мужчин первое место занял пермяк Владимир Никитин. Он пробежал полумарафон за 1 час 2 минуты и 46 секунд

Среди мужчин первое место занял пермяк Владимир Никитин. Он пробежал полумарафон за 1 час 2 минуты и 46 секунд

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Кроме полумарафона в столице прошла корпоративная эстафета

Кроме полумарафона в столице прошла корпоративная эстафета

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники забега перед началом полумарафона

Участники забега перед началом полумарафона

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Женский забег выиграла новосибирская легкоатлетка Анна Викулова. Она прошла дистанцию за один час девять минут и 49 секунд

Женский забег выиграла новосибирская легкоатлетка Анна Викулова. Она прошла дистанцию за один час девять минут и 49 секунд

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 16

Маршрут полумарафона проходил по набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники забега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стартово-финишный городок полумарафона находился на территории комплекса «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники забега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Набережные и улицы, по которым проходил марафон, были перекрыты

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники забега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Зрители с плакатами поддерживают участников забега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В забеге приняли участие 13634 человека

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среднее время прохождения дистанции составило 1 час 54 минуты и 22 секунды у мужчин и 2 часа 9 минут и 20 секунд — у женщин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Самым молодым участникам забега как у мужчин, так и у женщин было 18 лет

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Самыми возрастными участниками полумарафона стали 81-летний Виктор Черныш и 71-летняя Надежда Тарасова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники забега на Кремлевской набережной

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среди мужчин первое место занял пермяк Владимир Никитин. Он пробежал полумарафон за 1 час 2 минуты и 46 секунд

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Кроме полумарафона в столице прошла корпоративная эстафета

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники забега перед началом полумарафона

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Женский забег выиграла новосибирская легкоатлетка Анна Викулова. Она прошла дистанцию за один час девять минут и 49 секунд

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...