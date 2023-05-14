Фото 14.05.2023, 15:06 Московский полумарафон Кадры со спортивного мероприятия 14 мая прошел традиционный Московский полумарафон. Участники пробежали дистанцию в 21,1 км. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Маршрут полумарафона проходил по набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники забега Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Стартово-финишный городок полумарафона находился на территории комплекса «Лужники» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники забега Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Набережные и улицы, по которым проходил марафон, были перекрыты Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники забега Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Зрители с плакатами поддерживают участников забега Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото В забеге приняли участие 13634 человека Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Среднее время прохождения дистанции составило 1 час 54 минуты и 22 секунды у мужчин и 2 часа 9 минут и 20 секунд — у женщин Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Самым молодым участникам забега как у мужчин, так и у женщин было 18 лет Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Самыми возрастными участниками полумарафона стали 81-летний Виктор Черныш и 71-летняя Надежда Тарасова Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники забега на Кремлевской набережной Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Среди мужчин первое место занял пермяк Владимир Никитин. Он пробежал полумарафон за 1 час 2 минуты и 46 секунд Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Кроме полумарафона в столице прошла корпоративная эстафета Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники забега перед началом полумарафона Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Женский забег выиграла новосибирская легкоатлетка Анна Викулова. Она прошла дистанцию за один час девять минут и 49 секунд Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 16 Маршрут полумарафона проходил по набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники забега Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Стартово-финишный городок полумарафона находился на территории комплекса «Лужники» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники забега Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Набережные и улицы, по которым проходил марафон, были перекрыты Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники забега Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Зрители с плакатами поддерживают участников забега Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото В забеге приняли участие 13634 человека Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Среднее время прохождения дистанции составило 1 час 54 минуты и 22 секунды у мужчин и 2 часа 9 минут и 20 секунд — у женщин Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Самым молодым участникам забега как у мужчин, так и у женщин было 18 лет Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Самыми возрастными участниками полумарафона стали 81-летний Виктор Черныш и 71-летняя Надежда Тарасова Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники забега на Кремлевской набережной Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Среди мужчин первое место занял пермяк Владимир Никитин. Он пробежал полумарафон за 1 час 2 минуты и 46 секунд Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Кроме полумарафона в столице прошла корпоративная эстафета Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники забега перед началом полумарафона Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Женский забег выиграла новосибирская легкоатлетка Анна Викулова. Она прошла дистанцию за один час девять минут и 49 секунд Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото