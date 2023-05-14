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Коммерсантъ FM
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Ремонт без гарантий

Какие проблемы возникают у сервисных центров и продавцов бытовой техники

В России заканчиваются запчасти для ремонта бытовой техники иностранных брендов, в частности, продукции компании Bosch. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на специалистов по обслуживанию. Острее всего ощущается нехватка наиболее дорогих комплектующих, в особенности, когда речь идет об «умной» аппаратуре, приобретенной два-три года назад.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом продукция ранее популярных западных брендов в такой ситуации начинает терять долю рынка, а забирают ее китайские производители, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

«Сейчас по крупной бытовой технике европейских марок у нас есть проблемы с комплектующими, но не всеми. Это такие марки, как Bosch, Siemens, Miele, Electrolux и так далее.

Есть дефицит дорогих запчастей, как правило, электронных блоков управления и двигателей. А все остальное есть и в Китае.

Западные компании перестали выполнять свои сервисные обязательства, не поставляют эти товары в Россию. Так что ремонт техники этих марок лишен сегодня смысла, потому что он составит условно половину стоимости новой стиральной машинки с аналогичными характеристиками.

Как компания Bosch взялась за контрафакт

Как компания Bosch взялась за контрафакт

Исходя из этого, европейские марки постепенно начинают вымываться, несмотря на долгий жизненный срок в России. На сегодняшний день активно растут продажи техники из Китая и Юго-Восточной Азии. Примерно те же самые проблемы есть у южнокорейских компаний — LG и Samsung, их техника продается лучше, чем европейская, но все равно она резко упала в доле рынка».

Бытовую технику Bosch, Electrolux, LG, Samsung, Panasonic и других ушедших из России брендов продолжают ввозить в Россию через параллельный импорт. Но в логистических компаниях ожидают, что делать это будет все сложнее. С февраля 2023 года Евросоюз запретил реэкспортировать в РФ некоторое оборудование, электронику и запчасти. После этого Турция и Казахстан ужесточили контроль за поставками.

Если альтернативные маршруты наладить не удастся, то качество работы оставшихся сервисов по ремонту и обслуживанию техники будет снижаться, уверен глава компании «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров:

Как бытовая техника ищет путь в обход Казахстана

Как бытовая техника ищет путь в обход Казахстана

«В целом бы это привело к тому, что у дистрибуторов, особенно у ритейлеров, возникли серьезные финансовые риски, связанные с тем, что, не имея возможности отремонтировать изделие, они должны вернуть за него покупателю деньги. Конечно, в этой ситуации нехватка сложных и дорогостоящих запасных частей — это серьезная проблема, решить которую весьма и весьма непросто. Безусловно, есть поставки по параллельному импорту, но даже здесь обеспечить наличие всей номенклатуры в том объеме, в котором она была у сертифицированных сервисных центров, невозможно.

В этой ситуации острота проблемы будет нарастать, потому что ввоз комплектующих прекращался не сразу, и пока еще есть определенные запасы, кроме того, осуществляется разборка каких-то изделий.

Но в целом понятно, что системного решения нет, и качество этого обслуживания будет продолжать ухудшаться просто потому, что гарантировать наличие таких объемов весьма сложно».

По данным портала Holodilnik.ru, если в сегменте холодильников на российском рынке в конце 2021 года лидировал LG с долей в деньгах, превышающей 16%, то уже в конце прошлого года у него осталось лишь 10%, а ведущую позицию занял китайский Haier с долей 23,5%. Тот же бренд оказался на первом месте и в сегменте стиральных машин с долей 25%, оттеснив LG и Samsung.

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Андрей Загорский

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