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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз США прогнозирует падение производства пшеницы на Украине на 21%

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует падение производства пшеницы на Украине на 21% год к году — до 16,5 млн тонн. Данные доступны в ведомственном обзоре, посвященном мировому сельхозпроизводству (.pdf). Урожайность составит 3,84 тонны/год на гектар (ниже на 3% год к году), убранная площадь не превысит 4,3 млн гектаров (ниже на 19% год к году), указывают в USDA.

Падение объемов производства и урожайности USDA связывает с продолжающимся российско-украинским конфликтом. В ведомстве указывают, что украинские сельхозпроизводители сейчас сталкиваются с рядом проблем, среди которых нехватка финансов, дефицит импортных семян, удобрений и сельхозтехники.

В декабре исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко сообщил изданию Страна.ua, что по итогам 2022 года урожай зерновых в стране снизился примерно на 40%. По его словам, боевые действия сократили территорию посевных площадей, а трудности с экспортом повлияли на доходы аграриев так, что те не смогли закупить удобрения для предстоящих в новом сезоне посевов.

Григорий Лейба

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