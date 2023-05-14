В Петербурге из-за кори приостановили госпитализацию в детскую больницу имени Раухфуса

Заболевания корью выявили среди пациентов Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге, госпитализацию, включая экстренную, в медучреждение приостановили. Об этом сообщила пресс-служба больницы в своей официальной группе «ВКонтакте».

«Согласно постановлению Руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — Главного санитарного врача по городу Санкт-Петербурге №78-00-09/72-0002-2023 от 13.05.2023 в связи с карантином по кори госпитализация в стационар по адресу Лиговский проспект, 8 приостановлена с 13.05.2023 до особого распоряжения»,— говорится в сообщении.

Представители больницы также отметили, что госпитализация в дневной стационар больницы продолжится по плану, так как он располагается по другому адресу.

Напомним, в начале мая сообщалось, что число заболевших корью в России приблизилось к 1 тыс.

Подробнее о ситуации с заболеваемостью в стране — в материале «Ъ» «Покорение кори».

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