В Гагаузии начался второй тур выборов главы администрации

Второй тур выборов главы администрации стартовал в Гагаузской автономии Молдавии. В них участвуют представители оппозиционных партий «Шор» и Партии социалистов Евгения Гуцул и Григорий Узун соответственно. В первом туре они получили по 26% голосов.

В Гагаузии в 7:00 открылись 65 избирательных участков, сообщила глава центральной избирательной комиссии автономии Яна Коваленко ТАСС. Участки будут работать до 21:00.

Глава администрации Гагаузии является руководителем органов публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и становится членом молдавского правительства. ЦИК Молдавии и полиция обвиняли Гагаузию в нарушениях при проведении выборов. Парламент автономии воспринял это как попытку срыва выборов.

О кандидатах — в материале «Ъ» «Гагаузия хочет как "Шор" в масле кататься».

Леонид Уварчев