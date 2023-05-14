Miami Herald: ФБР провело обыск в квартире россиян в Trump Tower в Санни-Айлс-Бич

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в одной из квартир Trump Tower в городе Санни-Айлс-Бич (штат Флорида, США). Жилье принадлежит двум россиянам Олегу Пацуле и Агунде Макеевой через компанию MIC-USA LLC, узнала Miami Herald. Неизвестно, с чем связаны следственные действия.

ФБР сообщило газете, что проводило по решению суда «правоприменительную деятельность» в этом районе. Ведомство не раскрыло никаких подробностей. Miami Herald не смогла связаться с россиянам. На звонок ответила только жена Олега Пацуля Роза Перейра. Она сообщила, что ей известно о рейте ФБР, но, по рекомендации мужа, она не стала говорить что-либо по этому поводу.

Как пишет газета, местные жители называют Санни-Айлс-Бич «Маленькой Москвой», так как в городе проживает много россиян. Обыск проводился в здании комплекса из трех 45-этажек. Дональд Трамп подписал соглашение с застройщиком, чтобы они были названы его именем еще до того, как вступил в должность в 2016 году. Это должно было способствовать увеличению продаж.

MIC-USA LLC 10 лет назад приобрела квартиру на 41-м этаже с тремя спальнями и тремя ванными комнатами в Trump Tower III стоимостью $1,65 млн. В 2020 году BAC Florida Bank, который финансировал покупку, подал в суд на россиян, так как они не выплатили ипотечный кредит на $975 тыс. Спор был урегулирован, каким образом — неизвестно.

Леонид Уварчев