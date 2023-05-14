Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти увеличилась до 20 тыс. кв. м

В Тольятти Самарской области продолжается тушение крупного пожара в покрасочном цехе. Его площадь увеличилась с 6 тыс. до 20 тыс. кв. м, сообщило МЧС РФ. Произошло обрушение кровли на площади 5 тыс. кв. м. К 2:46 по московскому времени пожар был локализован.

Группировка для тушения была увеличена в три раза — до 314 человек. Используется 69 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Из здания эвакуированы 15 человек. Никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило МЧС в 22:22 по местному времени (21:22 по московскому). Вызову присвоен повышенный ранг.

Леонид Уварчев