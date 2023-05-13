Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Почти по всей Украине объявили воздушную тревогу, произошли взрывы в Тернопольской и Херсонской областях

Воздушную тревогу объявили почти по всей территории Украины. Сирены не звучат только в Днепропетровской области, некоторых районах Харьковской области, а также подконтрольной Украине части Запорожской области, следует из официального ресурса оповещения.

Украинский «Суспильне» сообщает, что звуки взрывов слышали в Тернопольской области. «Страна.UA» пишет о взрывах в центре Херсона, подконтрольного Украине.

Что происходит на 444-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...