Почти по всей Украине объявили воздушную тревогу, произошли взрывы в Тернопольской и Херсонской областях

Воздушную тревогу объявили почти по всей территории Украины. Сирены не звучат только в Днепропетровской области, некоторых районах Харьковской области, а также подконтрольной Украине части Запорожской области, следует из официального ресурса оповещения.

Украинский «Суспильне» сообщает, что звуки взрывов слышали в Тернопольской области. «Страна.UA» пишет о взрывах в центре Херсона, подконтрольного Украине.

Что происходит на 444-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».