Ростовский Мясник одержал победу над Татугориллой в поединке ММА в Екатеринбурге

Сергей Мартынов (Ростовский Мясник) по решению судей стал победителем в смешанном бою с Сергеем Хрисановым (Татугорилла) в рамках турнира RCC Intro 26, который прошел в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК состоялся поединок. Они провели три раунда в среднем весе (до 83,9 кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева Сергей Мартынов (Ростовский Мясник), справа Сергей Хрисанов (Татугорилла)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Слева Сергей Мартынов (Ростовский Мясник), справа Сергей Хрисанов (Татугорилла)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Тяжелый близкий бой. Не могу сказать, что им доволен, но доволен результатом. Я очень хорошо готовился и видно, что Сергей тоже провел хорошую работу. Подготовку к бою я проводил и Таиланде, и в Ростове — в родном пуле «Пересвет». Полноценно готовился три месяца»,— рассказал Ростовский Мясник после боя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мартынов (Ростовский Мясник) по решению судей стал победителем в смешанном бою с Сергеем Хрисановым (Татугорилла)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сергей Мартынов (Ростовский Мясник) по решению судей стал победителем в смешанном бою с Сергеем Хрисановым (Татугорилла)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее Сергей Мартынов провел 16 боев, в 11 из них одержал победу. Сергей Хрисанов провел шесть боев, пять из них выиграл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC Intro 26 в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC Intro 26 в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в турнире RCC Intro 26 состоялось 13 поединков. Участие в турнире приняли десять бойцов из Екатеринбурга, из них победы одержали Иван Петренко, Максим Усоян, Владимир Кузьмин и Константин Симонов.

Турниром RCC Intro 26 в Екатеринбурге открылся «Бойцовский месяц RCC». За четыре недели состоится сразу четыре профессиональных турнира по смешанным единоборствам, кикбоксингу, боксу и кулачным боям. Следующий турнир пройдет 29 апреля, и это будет первый турнир по кулачным боям RCC Hard. Его центральным событием станет бой екатеринбуржца Сергея Кратоса против бразильца Кристиана Фролича.

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Мария Шараева