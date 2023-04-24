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Главную магистраль Ярославля отремонтирует фирма из Рыбинска

АО «Рыбинское УМСР» признано победителем открытого конкурса на ремонт проспекта Фрунзе в Ярославле. Итоги торгов размещены на портале госзакупок.

Проспект Фрунзе

Проспект Фрунзе

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Проспект Фрунзе

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Конкурс на ремонт проспекта был объявлен в начале апреля. Начальная цена контракта составила 178 млн руб., но торги получились конкурентными. В итоге победитель АО «Рыбинское УМСР» готово выполнить ремонт за 165,24 млн руб. Ремонт коснется участка проспекта Фрунзе от перекрестка с Московским проспектом до улицы Колмогорова. Сейчас контракт находится на стадии подписания.

Начать работы планируется 1 мая 2023 года, а завершить к 20 мая 2024 года. На участке будет произведен ремонт коммунальных сетей и заменены колодцы, а потом уже будет выполнена асфальтировка проспекта.

Андрей Иванов

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