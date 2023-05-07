Автобусы до Пулково будут добираться на 20-40 минут дольше из-за ремонта Московского проспекта

Автобусы до аэропорта Пулково будут ходить со значительной задержкой из-за ремонта на Московском проспекте. Об этом горожан и гостей города предупредили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Дорожные работы повлияют на движение следующих автобусов: №№ 11, 13, 13а, 31, 39, 39э, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 239, 243, 244, 246, 252, 301 и 333, а также на троллейбусные маршруты №№ 27, 29, 35, 45 и 47. Время следующих до аэропорта автобусов №№ 39 и 39э может увеличиться до 40 минут. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

Поводом для разъяснения стала серьезная пробка, которая образовалась накануне рядом со станцией метро «Московская». Ремонт от площади Победы до Бассейной улицы, предположительно, завершится 4 июня.

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