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Коммерсантъ FM
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Граждане положились на удачу

Почему растет спрос на лотерейные билеты

Россияне начали охотнее тратить деньги на лотерею. В первом квартале продажи лотерейных билетов год к году увеличились на треть. Вырос и средний чек. Причем примерно на 50% — до 155 руб. Связано это с тем, что россияне стали чаще покупать по несколько билетов за раз. Такие данные приводит аналитический сервис «ЧекИндекс».

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

При этом, как сообщается на сайте одного из основных лотерейных операторов, за неделю победителями с выигрышем свыше 1 млн руб. иногда становятся более 20 человек. А с учетом того что подобные новости стали появляться в СМИ все чаще, спрос будет расти и дальше, считает главный редактор агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов:

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Как слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд руб. в лотерею

«Игровую индустрию никто не останавливал, никаких проблем у нее не появлялось давно. Единственное, что может сильно обрушить или даже затормозить ее развитие — это резкое сокращение благосостояния населения, чего не наблюдается. Кроме того, в лотерейном бизнесе как таковом очень хорошо поставлен маркетинг в силу особенностей этого бизнеса: нет маркетинга — нет и продаж.

После того, как в лотереях государство взяло все в свои руки, стало понятно, что мошенничества там не будет, оно по большей части ушло в сферу информационных технологий, там если человек хочет быть обманутым, то его обязательно разведут. А здесь все четко — выиграл — получил, при цене билета в 100 руб. это доступно каждому. Только в последние дни среди друзей и сотрудников лично я наблюдал выигрыши до 3 тыс. руб., легко и без всякого напряженного поиска — никаких тебе "давайте купим билетов на 50 тысяч, чтобы выиграть 2 тысячи". Надежность сейчас привлекает все группы населения — и молодежь, и регионы. Поэтому не сомневаюсь в дальнейшем росте лотерейного бизнеса».

По закону в России разрешены только государственные лотереи. Организаторами выступают Минфин и Минспорта. Крупнейшие операторы — «Столото» и «Спортивные лотереи». Победители розыгрышей должны платить налог в 13% с суммы выигрыша. А распространители билетов делают дополнительные целевые отчисления. Они составляют 10% от разницы между полученной выручкой и призовым фондом. Средства, в частности, уходят на поддержку физической культуры и спорта.

Данных о том, сколько денег операторы направили в бюджет в 2022 году, пока нет. В 2021-м сумма отчислений превысила 37 млрд руб. — на 20% больше чем годом ранее.

По мнению эксперта игорного бизнеса Дмитрия Слободкина, доход государства от лотерей при правильном регулировании мог бы быть еще выше:

«Лотерейщики пытаются отвязаться от азартных игр, так как их реклама запрещена, а если это не азартная игра, то, значит, рекламировать можно. Организация этого всего вводит в состояние некоторого изумления. Ни в одной стране мира государство не получает так мало от государственной лотереи. Мало того, монополия отдана частной компании, которая получает 45% на издержки, на свои доходы, на прибыль, на все. Значит, она плохо работает, потому что мы не знаем, какие издержки она несет, это нигде не публикуется.

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Структура по игровому бизнесу не создана. В некоторых странах это делается под эгидой МВД. Есть общественные советы, которые этим занимаются. В Великобритании, например, принимают решения, куда направить деньги от государственной лотереи — иногда на спорт направляют, иногда на социальные нужды и так далее».

Как отмечают эксперты индустрии развлечений, популярность лотерей и часто возрастает в именно кризис. Тенденция касается и азартных игр. Так, крупнейшее в стране сочинское казино получило рекордную выручку за прошлый год. Она составила 8 млрд руб.

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Анна Маргулис

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