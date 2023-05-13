В белгородской Графовке после обстрела украинскими военнослужащими повреждены десять домов

Под обстрел вооруженных сил Украины 13 мая попало село Графовка Краснояружского района Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших. При этом осколками снарядов повреждены десять частных домовладений.

В них, как уточнил глава региона, выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение. Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории.

Ранее сегодня ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском горокруге.

Владимир Зоркий