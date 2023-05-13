Ночью 13 мая под обстрел со стороны Украины попало село Муром Шебекинского городского округа белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших граждан нет.

Как уточнил глава региона, снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого домовладения, в результате чего посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью. Подворовой обход продолжается, сообщил в своем телеграм-канале губернатор.

Вчера он также рассказывал об атаке ВСУ на село Пороз Грайворонского горокруга, где после подомового обхода выявили повреждения в двух частных домовладениях. Региональное МЧС предупреждало об обстрелах еще двух населенных пунктов - села Богун-Городок Борисовского района и Сподарюшино Грайворонского горокруга, о последствиях не сообщалось.

Кроме того, в Курской области укрианиские военнослужащие вчера в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино Глушковского района. В результате этой атаки в поселке пропадало электроснабжение, а в трех домах были повреждены фасады и заборы, выбиты окна.

Владимир Зоркий