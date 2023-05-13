ФК «Урал» в 27 туре РПЛ одержал победу над «Оренбургом»

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Оренбургом» в рамках 27 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 2:1 (0:0). На трибунах присутствовало около 4,8 тыс. зрителей.

Голы за «Урал» забили Юшин (62 минута) и Мамин (89). У «Оренбурга» отличился Обухов (83).

ФК «Урал» занимает 11 место, он набрал 30 очков. «Оренбург» на 8 месте, у него 39 очков.

28 тур РПЛ «Урал» проведет 21 мая в Самаре, где сыграет с «Крыльями Советов». Кроме того, 17 мая он сыграет с «Краснодаром» в финале «Пути регионов» Fonbet Кубка России, победитель которого выйдет в суперфинал. Матч пройдет на арене «Краснодар».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте