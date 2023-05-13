Пожарные тюменской авиабазы спасли лосят в горящем лесу

Пожарные-десантники тюменской авиабазы спасли лосят. Как рассказали в информационном центре правительства Тюменской области, животных нашли во время ликвидации ландшафтного пожара в районе бывшей деревни Чистяки (Северное болото).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как рассказали в информационном центре, вероятно, с приходом огня, когда животные покидали лес, лосята потеряли из виду мать. «Крохи в огне получили незначительные травмы. Сейчас их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее новорожденного лосенка спасли из горящего леса в Свердловской области.

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