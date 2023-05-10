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В Свердловской области из горящего леса спасли новорожденного лосенка

Под Ревдой (Свердловская область) пожарные спасли из лесного пожара новорожденного лосенка. Как рассказал «Ъ-Урал» владелец эко-фермы «Аркуда» Александр Гасс, животное спас заместитель начальника десятой пожарно-спасательной службы Первоуральска Иван Коньков. Затем лосенка доставили на ферму. Прибытие зверя на ферму было предварительно согласовано с региональными властями.

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Фото: Предоставлено фермой «Аркуда»

Фото: Предоставлено фермой «Аркуда»

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Фото: Предоставлено фермой «Аркуда»

Фото: Предоставлено фермой «Аркуда»

По данным владельца фермы, возраст лосенка примерно 5-6 дней, во время пожара у него обгорели уши, но в целом он здоров и активен. Сейчас работники фермы выкармливают его из бутылочки. После того, как он подрастет и восстановится, лосенка выпустят на волю.

«В неволе лосей содержать очень сложно – они съедают в день до 30 кг веточного корма толщиной с карандашик. Мы будем уже сейчас выпускать его пастись, прикармливая молоком»,— рассказал «Ъ-Урал» Александр Гасс.

В Свердловской области несколько недель бушуют сильные пожары. 6 мая из ряда садоводческих товариществ под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским проходила частичная эвакуация жителей из-за лесных пожаров.

Полина Хабарова

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