Владимир Зеленский ввел санкции против предприятий «Уралкабель», «Микроакустика» и «Большие системы»

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу ввел санкции против трех предприятий Екатеринбурга. Согласно его указу, под санкции попали предприятия «Уралкабель», «Микроакустика» и «Большие системы». В санкционном списке указа №192 представлены 33 физлица из РФ и 225 российских юрлиц. Указ №191 вводит санкции против 239 граждан и 155 юрлиц из РФ и других государств.

Как указано на сайте президента, санкции вводятся на 10 лет и предусматривают запрет вывода капитала за пределы Украины, а также прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств.

Напомним, в марте под санкции Украины попали 144-й бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге, Серовский механический завод и Верхнетуринский машиностроительный завод.

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