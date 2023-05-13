Lobaev Arms: в России начали выпускать полностью состоящий из отечественных комплектующих снайперский патрон Cheytac

В России начали серийно выпускать мощный снайперский патрон 10,3 x 77 мм Cheytac, который состоит полностью из отечественных комплектующих, рассказал глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Лобаев

Фото: Lobaev Arms Владислав Лобаев

Фото: Lobaev Arms

«Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие»,— рассказал господин Лобаев «РИА Новости».

По его словам, уже сейчас полностью импортозамещенный патрон для винтовок Cheytac можно приобрести в России. Ранее для выпуска патронов использовались гильзы из США и Австралии, а также американский и финский порох.

Cheytac представляет собой специализированный снайперский боеприпас для стрельбы на большие дистанции. Данный патрон был создан с целью ведения высокоточной снайперской стрельбы до 3500 м. Максимальная дальность стрельбы патроном Cheytac составляет 3000 м.

Александр Кислов