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Lobaev Arms: в России начали выпускать полностью состоящий из отечественных комплектующих снайперский патрон Cheytac

В России начали серийно выпускать мощный снайперский патрон 10,3 x 77 мм Cheytac, который состоит полностью из отечественных комплектующих, рассказал глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Владислав Лобаев

Владислав Лобаев

Фото: Lobaev Arms

Владислав Лобаев

Фото: Lobaev Arms

«Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие»,— рассказал господин Лобаев «РИА Новости».

По его словам, уже сейчас полностью импортозамещенный патрон для винтовок Cheytac можно приобрести в России. Ранее для выпуска патронов использовались гильзы из США и Австралии, а также американский и финский порох.

Cheytac представляет собой специализированный снайперский боеприпас для стрельбы на большие дистанции. Данный патрон был создан с целью ведения высокоточной снайперской стрельбы до 3500 м. Максимальная дальность стрельбы патроном Cheytac составляет 3000 м.

Александр Кислов

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