На свердловской трассе ограничат движение из-за съемок фильма

В Свердловской области сегодня, 13 мая ограничат движение транспорта на 5 км автодороги "г. Арамиль — д. Андреевка" Сысертского района из-за съемок фильма. По данным региональной Госавтоинспекции движение будет ограничено с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00. В это время здесь будут проходить съемки художественного фильма «Исчезнувший велосипедист».

«Госавтоинспекция просит автомобилистов отнестись с пониманием к возможным неудобствам и заблаговременно выбирать пути объезда», — прокомментировали в ГИБДД.

Как ранее писал «Ъ-Урал» главные герои картины — комик Антон Лапенко и актер Тимофей Трибунцев. В фильме также снимаются уральские актеры Николай Коляда и Олег Ягодин. Фильм выйдет в прокат в 2023 году.

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