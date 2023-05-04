В Екатеринбург на съемки фильма приехали Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев

В Екатеринбурге проходят съемки фильма «Исчезнувший велосипедист». Как сообщили в пресс-службе Свердловской киностудии, на площадку уже приехали главные герои — комик Антон Лапенко и актер Тимофей Трибунцев. Фильм выйдет в прокат в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Свердловской киностудии Фото: Пресс-служба Свердловской киностудии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Свердловской киностудии Фото: Пресс-служба Свердловской киностудии

В онлайн-кинотеатре START рассказали, что картина станет полнометражным игровым дебютом театрального режиссера Юрия Муравицкого. В фильме также сыграют Сергей Епишев, София Сальман, Николай Коляда и Олег Ягодин.

По сюжету Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев попали в учебник математики, вместе им нужно решить задачу. Каждый день из пункта «А» в пункт «Б» выходит Пешеход, по пути он встречает Велосипедиста. Потом возвращается домой, где его ждет верная жена. Однажды Пешехода останавливает Следователь и сообщает, что Велосипедист исчез. Следователь просит Пешехода отправиться с ним в пункт «Б», чтобы опросить свидетелей.

Ранее Свердловская киностудия сняла первый после перезапуска полнометражный фильм «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева. Главные роли сыграли Егор Корешков и Владимир Битоков. В съемках приняли участие Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь. Фильм полностью снят в Екатеринбурге.

Диана Сунагатуллина

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