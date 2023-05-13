Украшения австрийской миллиардерши Хайди Хортен были проданы на аукционе за рекордные $196 млн

Коллекция драгоценностей скончавшейся в 2022 году австрийской миллиардерши Хайди Хортен была продана на аукционе Christie's за $196 млн. Стоимость украшений госпожи Хортен стала рекордной за всю историю проведения торгов, сообщает Bloomberg.

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Аукционы проводились в Женеве в течение двух дней: 10 и 12 мая (третий онлайн-аукцион пройдет 15 мая). На торги были выставлены ожерелья, браслеты, серьги и диадемы Хайди Хортен.

Начальная суммарная стоимость всех украшений оценивалась в $150 млн. Однако уже по итогам первого аукциона часть из них была продана за $154 млн. Таким образом был установлен мировой рекорд по продаже ювелирных изделий, принадлежащих одному владельцу. Вторая часть украшений принесла Christie's $42 млн. Общая сумма достигла рекордных $196 млн.

Агентство обращает внимание, что удалось установить рекорд в $196 млн, хотя коллекционеры считали аукцион «неприличным».

Свое наследие она получила от мужа — миллиардера Гельмута Хортена, который владел сетью универмагов Horten AG, четвертой по величине сети в Германии. В возрасте 27 лет, в 1936 году, когда у власти был Адольф Гитлер, Гельмут Хортен начал управлять текстильной компанией Alsberg в городе Дуйсбург после побега из страны ее владельцев-евреев. Позже он завладел еще несколькими магазинами, принадлежавшими до войны евреям.

Прошлый рекорд на аукционе был установлен в 2011 году. Тогда серия аукционов, на которых были представлены драгоценности покойной актрисы Элизабет Тейлор, принесла Christie's около $137 млн.

Милена Костерева