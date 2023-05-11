Из Петербурга в Тегеран запустят прямые авиарейсы

Авиакомпания Nordwind Airlines запустит прямые регулярные рейсы из Петербурга в Тегеран. Полеты начнут выполняться с 1 июня, сообщили 11 мая в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Отмечается, что перелеты будут выполняться один раз в неделю по четвергам. Вылет из Пулково запланирован на 10:15, прилет в Тегеран — в 15:20. Вылет из Тегерана в Петербург будет проходить в 16:20, прилет — в 20:35.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания «Россия» увеличит частоту рейсов из Пулково в Казань до трех в сутки.

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