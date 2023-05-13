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Коммерсантъ FM
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Reuters: в США расследуют утечку данных более 230 тыс. госслужащих

Личные данные более 230 тыс. действующих и бывших американских государственных служащих попали в открытый доступ. Как сообщает Reuters, об этой масштабной утечке данных Министерство транспорта США уже уведомило Конгресс.

В обращении отмечается, что нарушение безопасности данных затронуло системы обработки льгот TRANServe, которые, в частности, частично компенсируют госслужащим США расходы на проезд. Неизвестно, оказались ли личные данные сотрудников американских госучреждений в руках злоумышленников и могли ли они быть использованы в преступных целях.

В Минтрансе Соединенных Штатов отмечают, что в настоящее время по факту утечки идет расследование, на время его проведения доступ к системе TRANServe заблокирован. Сейчас выясняется, кто может стоять за взломом системы, который привел к утечке данных. При этом в ведомстве уточнили, что ни к каким проблемам в функционировании транспорта в США взлом системы TRANServe не привел. Анализ «иных последствий» утечки сейчас ведется и пока не завершен.

Александр Кислов

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